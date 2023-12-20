Кабмін розрахував зарплати українців до 2026 року

Прогнозована середня заробітна плата в Україні у 2024 році може становити більше 21 тисячі гривень.

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Середня зарплата в Україні може становити 21 809 грн за місяць. А до 2026 року зрости до 30 260 грн за місяць.

Такі підрахунки містяться у постанові Кабінету Міністрів України № 1315 про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2024—2026 роки.

Схвалені КМУ основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України виглядають так:

2024 рік – 21 809 грн;

2025 рік – 25 732 грн;

2026 рік– 30 260 грн.

Нагадаємо, що 9 листопада Верховна Рада ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2024 рік».

«Загальний» прожитковий мінімум для працездатних осіб складатиме 3 028 грн.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді залишиться на рівні 2 102 грн.

Для розрахунку посадового окладу прокурора окружної прокуратури залишиться – 1 600 грн.

Для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових та митних органів – 2 102 грн.

З 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата:

у місячному розмірі: з 1 січня – 7 100 гривень, з 1 квітня – 8 000 гривень;

у погодинному розмірі: з 1 січня – 42,6 гривні, з 1 квітня – 48 гривень.

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