У Запоріжжі військком допоміг щонайменше 300 чоловікам уникнути мобілізації, — ДБР

Керівник районного ТЦК і СП разом трьома підлеглими пропонували чоловікам призовного віку звільнитися від мобілізації за 2-3 тисячі доларів.

Фото: ДБР

У Запоріжжі викрили схему ухилення від мобілізації, яку організував керівник одного з районних ТЦК та САП. Про це повідомляє Держбюро розслідувань.

Як стало відомо, він та троє його підлеглих надавали військовозобов’язаним повний «пакет послуг» для звільнення від військової служби.

За схемою їх реєстрували у тому ж районі міста, де розташований військкомат, потім їх ставили на облік та надавали сфальсифіковані медичні документи для проходження ВЛК з подальшим звільненням від військової служби.

У ДБР зазначили, що таким чином за період 2022 – 2023 років ухилились від мобілізації понад 300 осіб. Орієнтовна вартість «послуги» ділків складала 2-3 тисячі доларів США на одну людину.

Наразі слідчі дії продовжуються. Встановлюється повне коло залучених осіб.

Кримінальне провадження ведеться за статтями ухилення від призову на військову службу під час мобілізації та ухилення від військової служби в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ст. 336, ч. 4 ст. 409 КК України).

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