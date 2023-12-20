Користувачів попереджають про технічні проблеми з Електронним судом

За даними «Судово-юридичної газети» протягом дня робота сервісів буде відновлена.

У Державному підприємстві «Інформаційні судові системи попередили користувачів про те, що зафіксовано технічні проблеми з Електронним судом.

У повідомленні сказано, що наразі зафіксовано технічні проблеми з судовими сервісами підсистеми відеоконференцзв'язку, Електронним судом, Порталом Судової влади України, поштовими сервісами.

Також зафіксовано техпроблеми з доступом до сайту Вищої ради правосуддя.

Там зазначили, що фахівці вже займаються вирішенням питання, однак наразі строки виправлення невідомі.

Оновлено

За даними «Судово-юридичної газети» протягом дня робота сервісів буде відновлена.

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