Перереєстрація авто в Дії: за кілька годин роботи послуги вже надійшло 70 заявок

З 20 грудня в Дії доступна перереєстрація авто.

Джерело фото: facebook.com/hsc.gov.ua

З 20 грудня в Дії доступна перереєстрація авто. Як зазначили у Головному сервісному центрі МВС, за кілька годин роботи послуги вже надійшло 70 заявок.

Тепер кожен охочий може зі свого гаджета користуватися новим сервісом. При цьому отримати номерний знак та свідоцтво про реєстрацію авто у зручний спосіб можливо у відділенні Укрпошти на території України або кур’єром на вказану адресу.

Підписання договору купівлі-продажу відбувається виключно в застосунку Дія. Послуга перереєстрації можлива при першому продажі авто в календарному році.

Номерний знак на авто можна залишити, або забронювати новий із спеціальною серією DI з платною чи безкоштовною комбінацією. Також можна обрати або електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, або виготовлене на бланку.

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