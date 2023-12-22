У Канаді будівельники перенесли майже 200-річну будівлю за допомогою 700 кусків мила

Хоча така ідея і може здатися божевільною, насправді цей метод не новий.

Джерело фото: Brad Rushton/S. Rushton Construction

У Канаді пересунули будівлю вагою 220 тонн за допомогою 700 кусків мила. Про це повідомляє «The Washington Post».

Будівельна компанія Шелдона Раштона отримала завдання перенести майже 200-річний будинок на кілька метрів, щоб звільнити місце для нового житлового комплексу. Робітники підкопали під будівлю та вставили для опори понад десяток сталевих балок. Також для переміщення конструкції підприємство залучило евакуатор та два екскаватори. Але будівля не зрушила з місця.

Щоб допомогти завершити проєкт, дружина Раштона, Ліанна, відвідала 15 магазинів, щоб купити 700 кусків мила. Це зайняло чотири дні та коштувало понад 970 доларів.

Тоді будівельники поклали під будівлю мило, яке зробило сталеві балки та дно будівлі слизькими й дозволило перетягнути будинок.

Хоча така ідея і може здатися божевільною, насправді цей метод не новий. На початку цього року Департамент транспорту штату Юта використав 16 галонів миючого засобу для посуду, щоб пересунути міст приблизно на 33 метри. Також у Міссурі будівельні бригади використовували миючий засіб для посуду, щоб зсунути міст у 2016 році.

Раштон сказав, що десятки разів переносив будівлі за допомогою мила. За його словами, для невеликих будівель потрібно лише від 20 до 40 шматків мила, але ця будівля була найважчою, яку він переміщав за п’ять десятиліть роботи на будівництві.

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