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  1. В мире

В Канаде строители перенесли почти 200-летние здание с помощью 700 кусков мыла

07:20, 22 декабря 2023
Хотя такая идея и может показаться безумной, на самом деле этот метод не нов.
В Канаде строители перенесли почти 200-летние здание с помощью 700 кусков мыла
Источник фото: Brad Rushton/S. Rushton Construction
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В Канаде передвинули здание весом 220 тонн с помощью 700 кусков мыла. Об этом сообщает «The Washington Post».

Строительная компания Шелдона Раштона получила задачу перенести почти 200-летний дом на несколько метров, чтобы освободить место для нового жилого комплекса. Рабочие подкопали под здание и вставили для опоры более десятка стальных балок. Также для перемещения конструкции предприятие привлекло эвакуатор и два экскаватора. Но здание не сдвинулось с места.

Чтобы помочь завершить проект, жена Раштона, Лианна, посетила 15 магазинов, чтобы купить 700 кусков мыла. Это заняло четыре дня и стоило более 970 долларов.

Тогда строители положили под здание мыло, которое сделало стальные балки и дно здания скользкими и позволило перетащить дом.

Хотя такая идея и может показаться безумной, на самом деле этот метод не нов. В начале этого года Департамент транспорта штата Юта использовал 16 галлонов моющего средства для посуды, чтобы передвинуть мост примерно на 33 метра. Также в Миссури строительные бригады использовали моющее средство для посуды, чтобы сдвинуть мост в 2016 году.

Раштон сказал, что десятки раз переносил здания с помощью мыла. По его словам, для небольших зданий требуется всего от 20 до 40 кусков мыла, но это здание было самым тяжелым, которое он перемещал за пять десятилетий работы на строительстве.

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