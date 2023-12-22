На Черкащині чоловік задушив шарфом вітчима

Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

На Черкащині повідомлено про підозру жителю м. Сміла за фактом умисного вбивства.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 16 грудня 52-річний чоловік, перебуваючи у власному помешканні, під час сварки зі своїм вітчимом, що виникла на ґрунті тривалих неприязних відносин, наніс йому кілька ударів кулаками рук по голові і тулубу.

«Потім підозрюваний взяв шарфа і задушив ним 70-річного потерпілого. За клопотанням сторони обвинувачення чоловікові обрано запобіжний захід - тримання під вартою», - сказано у повідомленні.

Тепер зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

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