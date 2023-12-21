На Волині священник через черешні викрав та зв'язав школярку: йому призначили покарання

Суд призначив йому рік іспитового терміну.

На Волині суд виніс вирок священику, який зв’язав школярку і погрожував зброєю, бо вона рвала черешні на території храму. Про це повідомляє zaxid.net.

Інцидент стався ввечері 8 червня в Ковелі на території храму Святої Анни римо-католицької церкви.

Священник помітив дівчину-підлітка, яка рвала черешні, схопив її за руки й потягнув до гаража. Там обмотав їй скотчем обличчя й тіло так, що дівчинці важко було дихати, а потім прив’язав до металевої труби і погрожував гвинтівкою. Тортури тривали приблизно 15 хвилин.

У суді священник пояснив свої дії "надмірною і погано контрольованою злістю щодо вчинку потерпілої, бажанням її налякати і провчити", розкаявся і повідомив, що компенсував "моральну шкоду потерпілій і вибачився перед її батьками".

Чоловіка визнали винним у незаконному позбавленні волі малолітньої і призначив рік іспитового терміну, а також зобов'язав заплатити майже 7 тисяч гривень за проведені експертизи.

Вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть подати апеляції.

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