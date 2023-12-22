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Глава Рады судей требует от ГСА проверить информацию о невыплате судейского вознаграждения демобилизованному судье Энергодарского городского суда

Председатель РСУ обратился к ГСА с требованием проверить информацию о судье Энергодарского городского суда, демобилизованном из Вооруженных Сил, и немедленно привести деятельность ТУ ГСА по выплате судейского вознаграждения в соответствие с законодательством.

За деятельность ГСА в сфере цифровизации будет отвечать заместитель председателя Ольга Булка

ГСА утвердила новую схему распределения полномочий, из которой следует, что за цифровизацию пока отвечает заместитель председателя ГСА Ольга Булка.

Работникам аппаратов судов смогут обеспечить повышение зарплаты, — ГСА согласовала перераспределение с ВСП

Расчет стимулирующих выплат произведен, исходя из 70% от должностного оклада за период январь – декабрь 2023 года для работников аппаратов судов и 40% для работников других органов.

В Верховной Раде инициируют увольнение Министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной, – за «провал работы с ветеранами»

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99% деклараций чиновников не были охвачены системным контролем со стороны НАПК, - Артем Сытник объяснил, почему они не попадали на полную проверку

«Все ожидали, что будут проверяться все декларации, но такого ресурса у НАПК не было, поэтому большая часть деклараций не охватывалась полной проверкой НАПК», - отметил замглавы НАПК Артем Сытник.

  1. В Украине

В Херсоне мужчина попытался распилить взрывчатку, но подорвался

22:41, 22 декабря 2023
В результате взрыва мужчина получил взрывную травму и сотрясение мозга.
В Херсоне мужчина попытался распилить взрывчатку, но подорвался
Фото иллюстративное
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В Херсоне мужчина в возрасте 54 лет пострадал в результате попытки самостоятельно распилить неизвестный взрывоопасный предмет, который он нашел во дворе дома, - сообщила пресс-служба областной военной администрации.

В результате взрыва мужчина получил взрывную травму и сотрясение мозга. Сейчас пострадавший находится в больнице, его состояние оценивается как средней тяжести.

В связи с этим случаем в областной военной администрации призывают граждан быть особенно внимательными и не пытаться самостоятельно ликвидировать подозрительные предметы. Напоминают, что такие ситуации должны решать специалисты-пиротехники. В случае обнаружения каких-либо подозрительных предметов лучше сразу сообщать об этом правоохранительные органы или службу спасения.

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