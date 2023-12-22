В Херсоне мужчина попытался распилить взрывчатку, но подорвался

В результате взрыва мужчина получил взрывную травму и сотрясение мозга.

Фото иллюстративное

В Херсоне мужчина в возрасте 54 лет пострадал в результате попытки самостоятельно распилить неизвестный взрывоопасный предмет, который он нашел во дворе дома, - сообщила пресс-служба областной военной администрации.

В результате взрыва мужчина получил взрывную травму и сотрясение мозга. Сейчас пострадавший находится в больнице, его состояние оценивается как средней тяжести.

В связи с этим случаем в областной военной администрации призывают граждан быть особенно внимательными и не пытаться самостоятельно ликвидировать подозрительные предметы. Напоминают, что такие ситуации должны решать специалисты-пиротехники. В случае обнаружения каких-либо подозрительных предметов лучше сразу сообщать об этом правоохранительные органы или службу спасения.

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