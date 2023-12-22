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Глава Рады судей требует от ГСА проверить информацию о невыплате судейского вознаграждения демобилизованному судье Энергодарского городского суда

Председатель РСУ обратился к ГСА с требованием проверить информацию о судье Энергодарского городского суда, демобилизованном из Вооруженных Сил, и немедленно привести деятельность ТУ ГСА по выплате судейского вознаграждения в соответствие с законодательством.

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Глава Рады судей требует от ГСА проверить информацию о невыплате судейского вознаграждения демобилизованному судье Энергодарского городского суда

16:27, 22 декабря 2023
Председатель РСУ обратился к ГСА с требованием проверить информацию о судье Энергодарского городского суда, демобилизованном из Вооруженных Сил, и немедленно привести деятельность ТУ ГСА по выплате судейского вознаграждения в соответствие с законодательством.
Глава Рады судей требует от ГСА проверить информацию о невыплате судейского вознаграждения демобилизованному судье Энергодарского городского суда
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Председатель Рады судей Украины Богдан Монич требует от руководства ГСА проверить информацию о невыплате/(прекращении) выплат судейского вознаграждения судье Энергодарского городского суда Запорожской области, демобилизованного из Вооруженных Сил Украины, а также немедленно принять меры к приведению деятельности распорядителей средств низшего уровня в части выплаты судейского вознаграждения в соответствии с требованиями действующего законодательства, решениями Конституционного Суда Украины, решениями органов судейского самоуправления.

Соответствующее письмо было адресовано и. о. главы ГСА Максиму Пампуре после обнародования в «Судебно-юридической газете» соответствующей информации.

Напомним, судья Энергодарского городского суда Запорожской области Максим Капустинский в 2021 году накануне полномасштабного вторжения рф присоединился к Вооруженным Силам Украины. Но после службы в ВСУ остался без суда и без судейского вознаграждения.

Прекращение выплаты судейского вознаграждения начальник ТУ ГСА в Запорожской области объяснила тем, что документы судьи остались на оккупированной территории, не производится заполнение табеля учета рабочего времени судьи и в целом Энергодарский городской суд длительное время не осуществляет процессуальную деятельность.

Кроме того, в разговоре с судьей она сообщила, что на нее якобы оказывается давление «сверху» по выплате судейского вознаграждения судьям судов, расположенных на оккупированной территории.

Ситуация удивительна еще и тем, что в Украине даже те судьи, которые находятся под стражей, получают судейское вознаграждение, тогда как воевавший за Украину судья такого вознаграждения почему-то не получает.

Ниже приводим письмо главы РСУ.

Автор: Наталя Мамченко 

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