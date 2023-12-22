Голова Ради суддів вимагає від ДСА перевірити інформацію щодо невиплати суддівської винагороди демобілізованому судді Енергодарського міського суду

Голова РСУ звернувся до ДСА з вимогою перевірити інформацію щодо судді Енергодарського міського суду, демобілізованого зі Збройних Сил, і негайно привести діяльність ТУ ДСА в частині виплати суддівської винагороди у відповідність до законодавства.

Голова Ради суддів України Богдан Моніч вимагає від керівництва ДСА перевірити інформацію щодо невиплати/(припинення) виплат суддівської винагороди судді Енергодарського міського суду Запорізької області, демобілізованого зі Збройних Сил України, а крім того, негайно вжити заходів до приведення діяльності розпорядників коштів нижчого рівня в частині виплати суддівської винагороди у відповідність до вимог чинного законодавства, рішень Конституційного Суду України, рішень органів суддівського самоврядування.

Відповідний лист був адресований т. в. о. голови ДСА Максиму Пампурі після оприлюднення в «Судово-юридичній газеті» відповідної інформації.

Нагадаємо, суддя Енергодарського міського суду Запорізької області Максим Капустинський в 2021 році напередодні повномасштабного вторгнення рф приєднався до Збройних Сил України. Але після служби в ЗСУ залишився без суду і без суддівської винагороди.

Припинення виплати суддівської винагороди начальник ТУ ДСА в Запорізькій області пояснила тим, що документи судді залишилися на окупованій території, не здійснюється заповнення табелю обліку робочого часу судді і в цілому Енергодарський міський суд тривалий час не здійснює процесуальну діяльність.

Крім того, у розмові з суддею вона повідомила, що на неї нібито здійснюється тиск «зверху» щодо виплат суддівської винагороди суддям судів, розташованих на окупованій території.

Ситуація дивна ще й тим, що в Україні навіть ті судді, які перебувають під вартою, отримують суддівську винагороду, тоді як суддя, який воював за Україну, такої винагороди чомусь не отримує.

Нижче наводимо лист голови РСУ.

Автор: Наталя Мамченко

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