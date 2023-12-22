У Херсоні чоловік спробував розпилити вибухівку, але підірвався

В результаті вибуху чоловік отримав вибухову травму та струс мозку.

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У Херсоні чоловік у віці 54 років постраждав у результаті спроби самостійно розпилити невідомий вибухонебезпечний предмет, який він знайшов у дворі будинку, – повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

Внаслідок вибуху чоловік отримав вибухову травму та струс мозку. Наразі потерпілий перебуває у лікарні, його стан оцінюється як середньої тяжкості.

У зв'язку з цим випадком в обласній військовій адміністрації закликають громадян бути особливо уважними і не намагатися самостійно ліквідовувати підозрілі предмети. Нагадують, що такі ситуації повинні вирішувати фахівці-піротехніки. В разі виявлення будь-яких підозрілих предметів краще відразу повідомляти про це правоохоронні органи або службу порятунку.

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