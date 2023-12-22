У Повітряних силах прокоментували знищення російських Су-34: Блискуче спланована операція

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що у рф десятки таких літаків, також їх продовжують виготовлювати.

Фото: Андрій Цаплієнко / Telegram

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат відреагував на знищення на південному напрямку трьох російських винищувачів-бомбардувальників Су-34, назвавши це блискуче спланованою операцією.

"Блискуче в черговий раз спланована операція по знищенню ворога на підступах до нашої держави... Цього разу відразу три літаки на південному напрямку, такого давно не було. Су-34 давно не потрапляв у нашу з вами позитивну статистику", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни мають десятки таких літаків, вони продовжують їх виготовлювати. Це одні з найновіших бортів на озброєнні армії рф. Саме з них окупанти завдають удари авіаційними бомбами та ракетами.

"Я думаю, що не менше 50 млн доларів така машина може коштувати. Це найнижча ціна, винищувачі - це авіаційні комплекси, надзвичайно технологічна річ", - додав речник.

Нагадаємо, що 22 грудня на південному напрямку ЗСУ знищили три Су-34, окупанти скаржаться на "чорний день у ВКС".

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