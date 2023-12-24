Украинцы, которые возвращаются домой, получат финансирование от Чехии

Чехия одобрила финансовые выплаты для украинских беженцев, которые возвращаются домой.

Источник фото: Укринформ

Президент Чехии Петр Павел подписал изменения в закон lex Ukraine, который касается статуса украинцев, прибывших в Чехию с момента начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Об этом говорится на сайте президента Чехии.

Как мы писали ранее, ключевое изменение, которое вносится в закон, предусматривает продление временной защиты для граждан Украины в Чехии до марта 2025 года, в соответствии с решением Совета Евросоюза.

Поправки также предусматривают предоставление финансовой поддержки беженцам со статусом временной защиты во время их возвращения в Украину. Размер этой поддержки будет определен правительством Чехии. Однако, для получения такой помощи лица могут обратиться только один раз и не позднее чем за три месяца до окончания срока временной защиты, а именно до конца 2024 года.

В случае, если эти лица позже стремятся получить долгосрочную визу в Чехии, они будут обязаны вернуть половину суммы, которую чешское правительство предоставило для их возвращения на родину.

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