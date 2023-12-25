Отпуск за свой счет на время военного положения: что нужно знать

Период пребывания в отпуске за свой счет не засчитывается в страховой стаж, так как нет отчислений в Пенсионный фонд.

До введения военного положения работники могли брать отпуск за свой счет (без сохранения заработной платы) до 15 календарных дней в течение календарного года, напоминает Бесплатная юридическая помощь.

Отмечается, что после введения военного положения ограничение в 15 календарных дней снято — работник может брать за свой счет за год столько дней отпуска, сколько ему нужно.

Период пребывания в таком отпуске включается в стаж, дающий право на ежегодный основной отпуск. Однако не засчитывается в страховой стаж, потому что нет отчислений в Пенсионный фонд.

Но такие условия отпуска за свой счет распространяются не на всех работников. Речь идет о людях, которые выехали за пределы территории Украины или получили статус внутренне перемещенного лица. Для них появился новый вид отпуска.

Также украинцам ответили на несколько важных вопросов относительно отпуска за свой счет на время военного положения:

Якщо працівник ВПО чи виїхав з України

Під час дії воєнного стану ВПО та ті, що виїхали з України, мають право за власною ініціативою взяти інший, новий вид відпустки — за власний рахунок (без збереження заробітної плати) сукупно до 90 календарних днів.

Чи можна ділити таку відпустку

Так. Відпустку можна брати частинами, головне, щоб загальна тривалість її не перевищила 90 календарних днів упродовж дії воєнного стану.

Як узяти таку відпустку

Як і інші види відпусток — написати заяву роботодавцю.

Чи може роботодавець відмовити у наданні відпустки

Ні. Закон визначає, що роботодавець обов’язково має надати працівникові таку відпустку (до 90 днів).

Чи рахується стаж, поки працівник у відпустці

Ні. Відповідно, перебування у цій відпустці не зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку.

Що буде, коли використати ці 90 днів

За домовленістю сторін відпустка може бути надана й на довший термін, але до закінчення дії воєнного стану.

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