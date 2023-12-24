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Возвращение судом поданной на email жалобы адвоката из-за того, что она не содержит подписи лица, без учета презумпции соответствия КЭП собственноручной, является нарушением УПК, - Верховный Суд

Верховный Суд констатировал, что возвращение поданной на электронную почту суда апелляционной жалобы защитника по мотивам того, что она не содержит подписи подавшего ее лица без проверки наличия КЭП и без учета презумпции соответствия квалифицированной электронной подписи собственноручной свидетельствует о допущении апелляционным судом существенных нарушений.

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  1. В мире

«Сбалансированное решение» МОК по Олимпиаде-2024: будут ли соревноваться российские спортсмены

13:35, 24 декабря 2023
В МОК заявили, что «нашли сбалансированное решение» относительно участия россии на Олимпиаде-2024.
«Сбалансированное решение» МОК по Олимпиаде-2024: будут ли соревноваться российские спортсмены
Источник фото: Громадське
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Международный олимпийский комитет (МОК) не собирается отступать от решения о допуске спортсменов из россии и Беларуси на Игры-2024 в Париже, несмотря на возможность бойкота со стороны Украины. Президент МОК Томас Бах выступил в защите этого решения и ответил на обвинения в приверженности войны в Украине, - сообщает Yahoo.

В своем обращении, Бах спросил, почему украинские спортсмены должны страдать из-за конфликта с россией, отказывая им в возможности принять участие в Олимпиаде. Он предостерег от смешивания политики и спорта, подчеркивая поддержку украинских спортсменов в трудный период войны.

"Вы не являетесь сторонником войны только потому, что не выполняете все требования Украины, тем более, что мы беспрецедентно солидарно поддерживаем украинских спортсменов с начала войны", - сказал он.

Бах пояснил, что российским и белорусским атлетам разрешено участвовать в Играх только как нейтральным спортсменам без национальной символики, если они не поддерживают войну и не имеют связей с военными или спецслужбами.

"Это еще раз делает всему миру понятным санкции против этого правительства", - сказал Бах.

Несмотря на критику с обеих сторон, Бах подчеркнул, что принятое решение свидетельствует о важном балансе в поддержке украинских спортсменов и одновременно о применении санкций к правительствам, причастным к конфликту.

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