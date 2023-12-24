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  1. У світі

«Збалансоване рішення» МОК щодо Олімпіади-2024: чи змагатимуться російські спортсменів

13:35, 24 грудня 2023
У МОК заявили, що «знайшли збалансоване рішення» щодо участі росії на Олімпіаді-2024.
«Збалансоване рішення» МОК щодо Олімпіади-2024: чи змагатимуться російські спортсменів
Джерело фото: Громадське
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Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не збирається відступати від рішення щодо допуску спортсменів з росії та Білорусі на Ігри-2024 в Парижі, незважаючи на можливість бойкоту з боку України. Президент МОК Томас Бах виступив у захисті цього рішення та відповів на звинувачення у прихильності війни в Україні, – повідомляє Yahoo.

У своєму зверненні, Бах запитав, чому українські спортсмени повинні страждати через конфлікт із росією, відмовляючи їм у можливості взяти участь у Олімпіаді. Він застеріг від змішування політики та спорту, підкреслюючи підтримку українських спортсменів у важкий період війни.

«Ви не є прихильником війни лише тому, що не виконуєте всі вимоги України, тим паче, що ми безпрецедентно солідарно підтримуємо українських спортсменів з початку війни», – сказав він.

Бах пояснив, що російським та білоруським атлетам дозволено брати участь в Іграх лише як нейтральним спортсменам без національної символіки, якщо вони не підтримують війну і не мають зв’язків із військовими чи спецслужбами.

«Це ще раз робить усьому світу зрозумілим санкції проти цього уряду», — сказав Бах.

Незважаючи на критику з обох боків, Бах підкреслив, що прийняте рішення свідчить про важливий баланс у підтримці українських спортсменів та водночас про застосування санкцій до урядів, причетних до конфлікту.

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