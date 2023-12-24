У Белграді затонув нічний клуб: близько 100 людей рятувалися вплав, відео

У Белграді відбулася сутичка між охороною та відвідувачами у нічному клубі, що тримався на понтонах.

У Белграді, в ніч на неділю, 24 грудня, відбулася сутичка між охороною та відвідувачами, яких виводили з закладу, в результаті якої затонув відомий місцевий нічний клуб Kartel. Про це повідомляє сербський портал Blic.

В цей час у нічному клубі виступав репер Tsunami. Під час його виступу охорона почала виводити відвідувачів з закладу, що спричинило сутичку між ними на мосту, який з’єднував понтон з берегом.

В результаті, міст тріснув і обвалився, призвівши до потоплення понтона разом із нічним клубом. За свідченням очевидців, в воду опустилось близько сотні осіб. Однак рятувальні служби Белграда повідомили, що надали допомогу лише приблизно 30 відвідувачам, які знаходилися на понтоні або мосту у момент обвалу.

Один з свідків подій розповів, що після виведення охороною його з клубу, він зателефонував друзям, щоб повідомити про ситуацію. Через короткий час на вулицю почала виходити більша кількість людей, що призвело до сутички.

Слідство встановлює всі обставини інциденту з понтом та нічним клубом Kartel у Белграді.

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