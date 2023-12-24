На Чернігівщині ворог обстріляв цивільних під час видачі хліба

Російський безпілотник здійснив удар по мирному населенню, коли ті отримували продукти харчування.

Джерело фото: Національна поліція України

У Чернігівській області російська армія здійснила удар з безпілотника по мирному населенню, коли ті отримували продукти харчування, зокрема хліб. Про це повідомила Національна поліція України.

За даними правоохоронців, атака сталася вчора в одному з прикордонних сіл Новгород-Сіверського району, коли мирним мешканцям роздавали хліб у центрі села. У цей момент здійснили цинічну атаку з безпілотника російські окупанти.

На щастя, жодна людина не постраждала внаслідок цієї атаки. Але автомобіль, який перевозив хліб, отримав ушкодження від осколків під час обстрілу.

Правоохоронці Новгород-Сіверського райвідділу поліції задокументували наслідки цієї ворожої атаки. З цього приводу розпочато кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України, що стосується порушення законів та звичаїв війни.

З огляду на продовжені обстріли мирного населення вздовж прикордоння, поліція закликає мешканців розглянути можливість евакуації до безпечних районів у глибині області.

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