На Черниговщине враг обстрелял гражданских во время выдачи хлеба

Российский беспилотник совершил удар по мирному населению, когда те получали продукты питания.

Источник фото: Национальная полиция Украины

В Черниговской области российская армия осуществила удар с беспилотника по мирному населению, когда те получали продукты питания, в частности хлеб. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

По данным правоохранителей, атака произошла вчера в одном из приграничных сел Новгород-Северского района, когда мирным жителям раздавали хлеб в центре села. В этот момент совершили циничную атаку с беспилотника российские оккупанты.

К счастью, ни один человек не пострадал в результате этой атаки. Но автомобиль, который перевозил хлеб, получил повреждения от осколков во время обстрела.

Правоохранители Новгород-Северского райотдела полиции задокументировали последствия этой вражеской атаки. По этому поводу начато уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины, что касается нарушения законов и обычаев войны.

Учитывая продолжающиеся обстрелы мирного населения вдоль приграничья, полиция призывает жителей рассмотреть возможность эвакуации в безопасные районы в глубине области.

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