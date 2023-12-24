Польские фермеры освободили границу с Украиной на одном из пунктов пропуска

Движение грузовиков на пункте пропуска "Медика - Шегини" восстановлено.

Источник фото: Укринформ

Польские фермеры завершили акцию протеста перед пунктом пропуска "Медика - Шегини", в результате чего движение грузовиков было восстановлено. Как сообщили в ГПСУ со ссылкой на Пограничную службу Республики Польша, протест завершился сегодня, 24 декабря, в 09:30.

Оформление и пропуск грузовых транспортных средств через границу в направлении въезда в Украину теперь происходят в обычном режиме. Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают, чтобы обеспечить максимально возможный пропуск грузовиков через пункт пропуска.

Однако, как мы ранее сообщали, польские перевозчики угрожают усилить блокаду границы на Рождество.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.