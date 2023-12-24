В автокатастрофе погиб 24-летний актер Роман Новак

24-летний актер Молодого театра Роман Новак погиб в автокатастрофе, детали трагедии пока не разглашают.

Источник фото: Facebook / Молодой театр

Актер Молодого театра в Киеве, 24-летний Роман Новак, погиб в результате автокатастрофы. Об этом сообщается на странице Молодого театра в Facebook.

"До сих пор не можем поверить в эту страшную весть. Не хватает слов, чтобы выразить боль утраты. Искренние соболезнования семье Романа. Светлая память талантливому актеру и нашему другу", - говорится в сообщении театра.

Детали автокатастрофы пока не разглашены, информация о том, где и при каких обстоятельствах произошла трагедия, остается неизвестной.

Роман Новак работал в Молодом театре несколько лет. Его актерские способности проявились в таких спектаклях как "Соломия", "Сон летней ночи", "Инъекция бессмертия", "Кролик Харви", "Хомо ферус, или сука-любовь!", "Осенний блюз", "Коварство и любовь", "Цап-ка-киз" и "Шинель".

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