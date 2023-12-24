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Нет никаких признаков, что путин остановится в войне с Украиной, – Боррель

12:20, 24 декабря 2023
путин не удовлетворится лишь частью территории Украины, – Жозеп Боррел.
Нет никаких признаков, что путин остановится в войне с Украиной, – Боррель
Источник фото: EEAS
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Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал к усилению поддержки Украины, поскольку российский диктатор владимир путин не показывает признаков прекращения полномасштабной войны в ближайшее время. Эту позицию высказал Боррель в интервью The Guardian.

Дипломат отметил, что Украина является ключевой для Европейского Союза, а значит, нужно осознавать угрозу, которая исходит от великой державы и угрожает европейской демократии.

"Если мы не изменим курс быстро, если мы не мобилизуем все наши возможности, это позволит путину выиграть войну в Украине", - подчеркнул Боррель.

Высокопоставленный чиновник ЕС объяснил, что путин не удовлетворится лишь частью территории Украины, и не позволит остальным присоединиться к Евросоюзу. Также он предполагает, что предстоящие выборы президента США могут создать для него благоприятный контекст.

"Мы должны готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение длительного времени. путин решил продолжать войну до окончательной победы", - добавил он.

Боррель подчеркнул, что россия ошиблась в оценках своей армии, сопротивления Украины и реакции западного мира на ее действия.

"россия никогда не была способна стать нацией. Она всегда была империей с царем, с Советами, а теперь с путиным. Это константа россии, ее политическая идентичность и, как следствие, угроза для ее соседей - и особенно для нас", - подытожил Боррель.

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