Немає жодних ознак, що путін зупиниться у війні з Україною, – Боррель

путін не задовольниться лише часткою території України, – Жозеп Боррел.

Джерело фото: EEAS

Високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель закликав до посилення підтримки України, оскільки російський диктатор володимир путін не показує ознак припинення повномасштабної війни у найближчий час. Цю позицію висловив Боррель в інтерв'ю The Guardian.

Дипломат зазначив, що Україна є ключовою для Європейського Союзу, а отже, потрібно усвідомлювати загрозу, яка виходить від великої держави та загрожує європейській демократії.

«Якщо ми не змінимо курс швидко, якщо ми не мобілізуємо всі наші можливості, це дозволить путіну виграти війну в Україні», - наголосив Боррель.

Високопосадовець ЄС пояснив, що путін не задовольниться лише часткою території України, і не дозволить решті приєднатися до Євросоюзу. Також він передбачає, що майбутні вибори президента США можуть створити для нього сприятливий контекст.

«Ми повинні готуватися до конфлікту високої інтенсивності протягом тривалого часу. путін вирішив продовжувати війну до остаточної перемоги», - додав він.

Боррель підкреслив, що росія помилилася в оцінках своєї армії, опору України та реакції західного світу на її дії.

«росія ніколи не була здатна стати нацією. Вона завжди була імперією з царем, з Радами, а тепер з путіним. Це константа росії, її політична ідентичність і, як наслідок, загроза для її сусідів – і особливо для нас», - підсумував Боррель.

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