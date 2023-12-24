росія застосовує хімічну зброю на Херсонському напрямку – ISW

Інститут вивчення війни фіксує незаконне застосування росією хімічної зброї проти ЗСУ.

Джерело фото: Мілітарний

У свіжому огляді Інститут вивчення війни (ISW) зазначається, що російські війська здійснили незначне просування на лівому березі річки Дніпро в Херсонській області та використовують хімічну зброю на цьому напрямку.

Геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися в західній частині населеного пункту Кринки на лівому березі Дніпра. Згідно з оглядом, 810-та бригада морської піхоти Чорноморського флоту рф підтвердила свою намірену дію використовувати хімічну зброю проти Збройних Сил України. ISW відзначає, що це дія російських військ є в очевидне порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, до якої Росія є стороною.

22 грудня у Telegram-каналі 810-тої окремої бригади морської піхоти російської федерації було оголошено про «радикальну зміну тактики» у Кринках. Вони повідомили про використання нової тактики «скидання гранат К-51 з безпілотників» на українські позиції, щоб висунути українських військових із їхніх позицій. Окупанти навіть опублікували фото, де чітко видно застосування гранати К-51 проти Збройних Сил України, ймовірно, у Кринках.

За даними ISW, гранати К-51 наповнені подразнюючим газом CS (2-хлорбензальмалононітрил), різновидом сльозогінного газу, який використовується для розгону мирних демонстрацій.

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