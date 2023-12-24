россия применяет химическое оружие на Херсонском направлении – ISW

Институт изучения войны фиксирует незаконное применение россией химического оружия против ВСУ.

Источник фото: Милитарный

В свежем обзоре Институт изучения войны (ISW) отмечается, что российские войска совершили незначительное продвижение на левом берегу реки Днепр в Херсонской области и используют химическое оружие на этом направлении.

Геолокационные кадры показывают, что российские войска продвинулись в западной части населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра. Согласно обзору, 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота рф подтвердила свое намерение использовать химическое оружие против Вооруженных Сил Украины. ISW отмечает, что это действие российских войск является в очевидное нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, к которой Россия является стороной.

22 декабря в Telegram-канале 810-й отдельной бригады морской пехоты российской федерации было объявлено о "радикальном изменении тактики" в Крынках. Они сообщили об использовании новой тактики "сброса гранат К-51 с беспилотников" на украинские позиции, чтобы выдвинуть украинских военных с их позиций. Оккупанты даже опубликовали фото, где четко видно применение гранаты К-51 против Вооруженных Сил Украины, вероятно, в Крынках.

По данным ISW, гранаты К-51 наполнены раздражающим газом CS (2-хлорбензальмалононитрил), разновидностью слезоточивого газа, который используется для разгона мирных демонстраций.

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