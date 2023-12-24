В автокатастрофі загинув 24-річний актор Роман Новак

24-річний актор Молодого театру Роман Новак загинув в автокатастрофі, деталі трагедії поки не розголошують.

Джерело фото: Facebook / Молодий театр

Актор Молодого театру у Києві, 24-річний Роман Новак, загинув у результаті автокатастрофи. Про це повідомляється на сторінці Молодого театру у Facebook.

«Досі не можемо повірити в цю страшну звістку. Не вистачає слів, щоб висловити біль втрати. Щирі співчуття родині Романа. Світла пам'ять талановитому акторові і нашому другові», - йдеться в повідомленні театру.

Деталі автокатастрофи поки не розголошені, інформація про те, де і за яких обставин сталася трагедія, залишається невідомою.

Роман Новак працював в Молодому театрі кілька років. Його акторські здібності проявилися у таких виставах як «Соломія», «Сон літньої ночі», «Ін'єкція безсмертя», «Кролик Гарві», «Хомо ферус, або сука-любов!», «Осінній блюз», «Підступність і любові», «Цап-ка-кіз» і «Шинель».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.