Польські фермери звільнили кордон з Україною на одному з пунктів пропуску

Рух вантажівок на пункті пропуску «Медика – Шегині» відновлено.

Джерело фото: Укрінформ

Польські фермери завершили акцію протесту перед пунктом пропуску «Медика – Шегині», внаслідок чого рух вантажівок було відновлено. Як повідомили в ДПСУ з посиланням на Прикордонну службу Республіки Польща, протест завершився сьогодні, 24, грудня, о 09:30.

Оформлення та пропуск вантажних транспортних засобів через кордон в напрямку в'їзду в Україну тепер відбуваються у звичайному режимі. Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, щоб забезпечити максимально можливий пропуск вантажівок через пункт пропуску.

Проте, як ми раніше повідомляли, польські перевізники погрожують посилити блокаду кордону на Різдво.

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