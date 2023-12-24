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Польські фермери звільнили кордон з Україною на одному з пунктів пропуску

11:36, 24 грудня 2023
Рух вантажівок на пункті пропуску «Медика – Шегині» відновлено.
Польські фермери звільнили кордон з Україною на одному з пунктів пропуску
Джерело фото: Укрінформ
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Польські фермери завершили акцію протесту перед пунктом пропуску «Медика – Шегині», внаслідок чого рух вантажівок було відновлено. Як повідомили в ДПСУ з посиланням на Прикордонну службу Республіки Польща, протест завершився сьогодні, 24, грудня, о 09:30.

Оформлення та пропуск вантажних транспортних засобів через кордон в напрямку в'їзду в Україну тепер відбуваються у звичайному режимі. Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, щоб забезпечити максимально можливий пропуск вантажівок через пункт пропуску.

Проте, як ми раніше повідомляли, польські перевізники погрожують посилити блокаду кордону на Різдво.

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