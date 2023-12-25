Відпустка за власний рахунок на час воєнного стану: що треба знати

Період перебування у відпустці за власний рахунок не зараховується до страхового стажу, тому що немає відрахувань до Пенсійного фонду.

До запровадження воєнного стану працівники могли брати відпустку за власний рахунок (без збереження заробітної плати) до 15 календарних днів упродовж календарного року, нагадує Безоплатна правнича допомога.

Зазначається, що після запровадження воєнного стану обмеження в 15 календарних днів зняте — працівник може брати за власний рахунок упродовж року стільки днів відпустки, скільки йому потрібно.

Період перебування у такій відпустці включається до стажу, який дає право на щорічну основну відпустку. Однак не зараховується до страхового стажу, тому що немає відрахувань до Пенсійного фонду.

Але такі умови відпустки за власний рахунок поширюються не на всіх працівників. Йдеться про людей, які виїхали за межі території України або набули статус внутрішньо переміщеної особи. Для них з’явився новий вид відпустки.

Також українцям відповіли на кілька важливих питань щодо відпустки за власний рахуно на час воєнного стану:

Якщо працівник ВПО чи виїхав з України

Під час дії воєнного стану ВПО та ті, що виїхали з України, мають право за власною ініціативою взяти інший, новий вид відпустки — за власний рахунок (без збереження заробітної плати) сукупно до 90 календарних днів.

Чи можна ділити таку відпустку

Так. Відпустку можна брати частинами, головне, щоб загальна тривалість її не перевищила 90 календарних днів упродовж дії воєнного стану.

Як узяти таку відпустку

Як і інші види відпусток — написати заяву роботодавцю.

Чи може роботодавець відмовити у наданні відпустки

Ні. Закон визначає, що роботодавець обов’язково має надати працівникові таку відпустку (до 90 днів).

Чи рахується стаж, поки працівник у відпустці

Ні. Відповідно, перебування у цій відпустці не зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку.

Що буде, коли використати ці 90 днів

За домовленістю сторін відпустка може бути надана й на довший термін, але до закінчення дії воєнного стану.

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