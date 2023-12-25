Как подготовиться к длительной поездке на авто зимой: советы полиции

В полиции отмечают, что если прогнозируют неблагоприятные погодные условия, лучше отказаться от поездки или перепланировать ее на другой период.

Национальная полиция Украины дала гражданам несколько советов, как подготовиться к длительной поездке на транспортном средстве зимой.

- Если планируете длительную поездку, обязательно заезжайте на станцию технического обслуживания и продиагностируйте транспортное средство и устраните недостатки в случае их обнаружения.

- Если вместе с вами в авто будут дети – позаботьтесь об удерживающих системах для них. А также проверьте исправность пояса. Безопасность – самое главное!

- Не забудьте взять с собой запасное колесо или специальный ремкомплект, если это не предусмотрено заводом-производителем.

- Проверьте наличие таких вещей: буксировочный трос, огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки, провода для прикуривания, лопата, канистра с бензином, омыватель стекла.

- Заправьте полный бак и поддерживайте достаточный уровень топлива для возможности согреться обогревателем при необходимости.

- Позаботьтесь, чтобы телефон был заряжен и не забудьте взять зарядное устройство.

- Возьмите запас пищи, воды и термоса с теплым напитком.

- Следите за прогнозом погоды, если сообщают о неблагоприятных погодных условиях, лучше отказаться от поездки или перепланировать ее на другой период.

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