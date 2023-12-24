На Сумщині родина отруїлася чадним газом, є загиблі

В результаті отруєння чадним газом чоловік та його син загинули, дружина та донька перебувають у лікарні.

Джерело фото: ДСНС

У місті Глухів на Сумщині чоловік та його син загинули від отруєння чадним газом. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, о 20:35 23 грудня надійшов виклик про отруєння чадним газом родини, яка проживала у квартирі багатоповерхового будинку у місті Глухів.

Наразі відомо, що внаслідок нещасного випадку загинули чоловік і його син, а дружина та донька перебувають у лікарні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та представники аварійної газової служби.

Для уникнення подібних трагедій Держслужба звертається до громадян із закликом відповідально ставитися до експлуатації газового обладнання, дотримуватися правил безпеки та регулярно перевіряти його стан. У випадку виявлення будь-яких недоліків чи запаху газу в приміщенні, слід негайно звертатися за кваліфікованою допомогою до фахівців та викликати аварійну газову службу.

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