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Повернення поданої на email суду скарги адвоката, бо вона не містить підпису особи, без врахування презумпції відповідності КЕП власноручному, є порушенням КПК, - Верховний Суд

Верховний Суд констатував, що повернення поданої на електронну пошту суду апеляційної скарги захисника з мотивів того, що вона не містить підпису особи, яка її подала, без перевірки наявності КЕП та без врахування презумпції відповідності кваліфікованого електронного підпису власноручному свідчить про допущення апеляційним судом істотних порушень КПК.

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  1. В Україні

На Сумщині родина отруїлася чадним газом, є загиблі

15:53, 24 грудня 2023
В результаті отруєння чадним газом чоловік та його син загинули, дружина та донька перебувають у лікарні.
На Сумщині родина отруїлася чадним газом, є загиблі
Джерело фото: ДСНС
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У місті Глухів на Сумщині чоловік та його син загинули від отруєння чадним газом. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, о 20:35 23 грудня надійшов виклик про отруєння чадним газом родини, яка проживала у квартирі багатоповерхового будинку у місті Глухів.

Наразі відомо, що внаслідок нещасного випадку загинули чоловік і його син, а дружина та донька перебувають у лікарні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та представники аварійної газової служби.

Для уникнення подібних трагедій Держслужба звертається до громадян із закликом відповідально ставитися до експлуатації газового обладнання, дотримуватися правил безпеки та регулярно перевіряти його стан. У випадку виявлення будь-яких недоліків чи запаху газу в приміщенні, слід негайно звертатися за кваліфікованою допомогою до фахівців та викликати аварійну газову службу.

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