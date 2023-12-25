На Черкащині пенсіонерка займалась наркоторгівлею

На Черкащині правоохоронні органи повідомили про підозру жительці Уманського району за фактом незаконного придбання та збуту наркотичних засобів.
Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 66-річна жінка збувала наркотичні засоби за місцем свого проживання.
«Правоохоронці затримали підозрювану «на гарячому», безпосередньо під час збуту нею чергової дози наркотичного засобу – метадону», - пише прокуратура.
У ході обшуку, проведено в помешканні жінки, виявлено та вилучено наркотичні засоби, що зберігалися з метою подальшого збуту, грошові кошти, 2 телефони, мічені купюри, порожні пакетики для фасування та маленькі ваги.
За клопотанням сторони обвинувачення суд застосував до підозрюваної запобіжний захід – тримання під вартою.
У разі доведення вини їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
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