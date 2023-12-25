На Черкащині пенсіонерка займалась наркоторгівлею

Літню жінку, яка збувала наркотики, взято під варту.

На Черкащині правоохоронні органи повідомили про підозру жительці Уманського району за фактом незаконного придбання та збуту наркотичних засобів.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 66-річна жінка збувала наркотичні засоби за місцем свого проживання.

«Правоохоронці затримали підозрювану «на гарячому», безпосередньо під час збуту нею чергової дози наркотичного засобу – метадону», - пише прокуратура.

У ході обшуку, проведено в помешканні жінки, виявлено та вилучено наркотичні засоби, що зберігалися з метою подальшого збуту, грошові кошти, 2 телефони, мічені купюри, ⁠порожні пакетики для фасування та ⁠маленькі ваги.

За клопотанням сторони обвинувачення суд застосував до підозрюваної запобіжний захід – тримання під вартою.

У разі доведення вини їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

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