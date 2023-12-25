На Черкащині пенсіонерка займалась наркоторгівлею

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Провокація хабаря: Верховний Суд вирішив, чи переконливі доводи захисту, що твердив про провокацію з боку НАБУ за допомоги їх агента

Сторона захисту послідовно стверджувала, що засуджений був спровокований вести розмови про передачу хабаря поведінкою екс-голови ДАЗВ, яка діяла під контролем органу розслідування.

Перерахунок пенсії судді у відставці: Верховний Суд застосував аналогію під час розгляду справи

Верховний Суд розглянув справу за позовом судді у відставці до про визнання протиправною відмови у видачі позивачу довідки про суддівську винагороду для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці, виходячи з розміру суддівської винагороди судді Касаційного цивільного суду.

Суд не надав відповіді на інформаційний запит стосовно судової справи, бо не працював Реєстр, - Верховний Суд виснував, чи є це поважною причиною

Тимчасове призупинення публічного доступу до Реєстру і сервісів не є обставиною непереборної сили, оскільки суд має доступ до справи у паперовому вигляді, а тому може надати позивачу запитувані ним відомості без звернення до вказаних Реєстру та сервісів, - КАС ВС відмовив райсуду в задоволенні касаційної скарги.

Підозрюваний склав заповіт на користь усіх суддів суду, щоб завадити розгляду клопотання про продовження строку розслідування

Збори суддів у відповідь звернулися у Вищу раду правосуддя з повідомленням про втручання у здійснення правосуддя.

Повернення поданої на email суду скарги адвоката, бо вона не містить підпису особи, без врахування презумпції відповідності КЕП власноручному, є порушенням КПК, - Верховний Суд

Верховний Суд констатував, що повернення поданої на електронну пошту суду апеляційної скарги захисника з мотивів того, що вона не містить підпису особи, яка її подала, без перевірки наявності КЕП та без врахування презумпції відповідності кваліфікованого електронного підпису власноручному свідчить про допущення апеляційним судом істотних порушень КПК.

  1. В Україні

На Черкащині пенсіонерка займалась наркоторгівлею

07:19, 25 грудня 2023
Літню жінку, яка збувала наркотики, взято під варту.
На Черкащині пенсіонерка займалась наркоторгівлею
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На Черкащині правоохоронні органи повідомили про підозру жительці Уманського району за фактом незаконного придбання та збуту наркотичних засобів.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 66-річна жінка збувала наркотичні засоби за місцем свого проживання.

«Правоохоронці затримали підозрювану «на гарячому», безпосередньо під час збуту нею чергової дози наркотичного засобу – метадону», - пише прокуратура.

У ході обшуку, проведено в помешканні жінки, виявлено та вилучено наркотичні засоби, що зберігалися з метою подальшого збуту, грошові кошти, 2 телефони, мічені купюри, ⁠порожні пакетики для фасування та ⁠маленькі ваги.

За клопотанням сторони обвинувачення суд застосував до підозрюваної запобіжний захід – тримання під вартою.

У разі доведення вини їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

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