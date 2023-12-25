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  1. У світі

Румунію за день сколихнули два сильних землетруси

09:54, 25 грудня 2023
За день в Румунії сталися два землетруси магнітудою 4,2 та 3,7.
Румунію за день сколихнули два сильних землетруси
Джерело фото: Укрінформ
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У неділю, 24 грудня, Румунія зазнала землетрусів силою 4,2 і 3,7 бала за шкалою Ріхтера, які зафіксували вранці та ввечері, відповідно. Цю інформацію оприлюднив румунський національний науково-дослідний інститут фізики Землі (INFP).

Перший землетрус магнітудою 4,2 бала стався близько 8:00 за місцевим часом у сейсмічній зоні Вранча. Епіцентр поштовху перебував на глибині майже 100 кілометрів під землею. INFP підтверджує, що перед цим зафіксували ще два менші поштовхи – 2,7 та 2,8 бала.

Головний центр спеціального контролю України повідомив, що наслідки цих землетрусів могли бути відчутні в Україні. За оцінками українських фахівців, труси могли відчути окремі особи в спокійному стані всередині будівель, особливо на верхніх поверхах. Зазначається, що землетруси не становили загрози для населення, і не призвели до матеріальних руйнувань.

Останній значний землетрус в районі гір Вранча зафіксували 4 грудня 2023 року, магнітудою 4,6. Другий землетрус магнітудою 3,7 стався 24 грудня приблизно о 17:30 за місцевим часом у сейсмічній зоні Вранча. Обидва ці землетруси не призвели до матеріальних збитків або загрози життю людей.

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