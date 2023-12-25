ЗСУ за добу заземлили два російські винищувачі Су-34 та Су-30

Українська ППО знищила два російські винищувачі, вартість одного становить близько 50 млн доларів.

Джерело фото: ukranews

Силами української протиповітряної оборони за останню добу було збито російський бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-30. Про це повідомили у Facebook Генштабу Збройних Сил України.

«Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 винищувача-бомбардувальника Су-34 та Су-30», - йдеться у повідомленні.

Варто відзначити, що орієнтовна вартість одного такого бомбардувальника становить близько 50 мільйонів доларів.

Також протягом останньої доби авіація Збройних Сил України нанесла удари по 12 різних районах, де розміщувалися військові підрозділи, бойова техніка, склади боєприпасів та зенітно-ракетні комплекси противника.

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