Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Голову Полтавського апеляційного суду звинувачують у порушенні норм суддівської етики та спробах втрутитися в розгляд справ

Вища рада правосуддя відкрила дисциплінарну справу щодо голови Полтавського апеляційного суду Сергія Гальонкіна за скаргою НАБУ.

За коефіцієнтами ризику: НАЗК буде визначати по-новому, які декларації посадовців підлягають повній перевірці

Раніше з мільйона декларацій НАЗК могло провести повну перевірку лише щодо тисячі, але, як пояснив Артем Ситник, тепер ситуація зміниться – деклараціям будуть присвоювати коефіцієнти ризикованості.

Провокація хабаря: Верховний Суд вирішив, чи переконливі доводи захисту, що твердив про провокацію з боку НАБУ за допомоги їх агента

Сторона захисту послідовно стверджувала, що засуджений був спровокований вести розмови про передачу хабаря поведінкою екс-голови ДАЗВ, яка діяла під контролем органу розслідування.

Перерахунок пенсії судді у відставці: Верховний Суд застосував аналогію під час розгляду справи

Верховний Суд розглянув справу за позовом судді у відставці до про визнання протиправною відмови у видачі позивачу довідки про суддівську винагороду для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці, виходячи з розміру суддівської винагороди судді Касаційного цивільного суду.

Суд не надав відповіді на інформаційний запит стосовно судової справи, бо не працював Реєстр, - Верховний Суд виснував, чи є це поважною причиною

Тимчасове призупинення публічного доступу до Реєстру і сервісів не є обставиною непереборної сили, оскільки суд має доступ до справи у паперовому вигляді, а тому може надати позивачу запитувані ним відомості без звернення до вказаних Реєстру та сервісів, - КАС ВС відмовив райсуду в задоволенні касаційної скарги.

  1. У світі

У Белграді протестувальники увірвалися до мерії: фото та відео

08:57, 25 грудня 2023
У Белграді тисячі людей вийшли на протест з вимогою скасувати результати виборів.
У Белграді протестувальники увірвалися до мерії: фото та відео
Джерело фото: ВВС
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

У Белграді ввечері 24 грудня знову сталися протести, під час яких протестувальники вимагали скасування результатів парламентських і місцевих виборів та намагалися прорватися до будівлі мерії сербської столиці. Про це повідомляє ВВС.

Прихильники опозиційної коаліції «Сербія проти насильства» (SPN) спробували увірватися до мерії, але їх спробу стримала поліція, застосувавши перцевий балончик проти протестувальників.

Керівники опозиції Срджан Мілівоєвич і Володимир Обрадович намагалися відкрити двері в будівлю, проте поліція відбила їхню спробу застосуванням перцевого балончика.

Однак лідери опозиції підозрюють агентів-провокаторів у розбитті вікон, що спровокувало втручання поліції.

Юрист Софія Мандіч, присутня на протестах, заявила, що президент Александр Вучич повинен «передати владу мирним шляхом». Уряд «узурпував» владу, додала вона.

Протестувальники стверджують, що уряд відправив тисячі людей автобусами для зміни результатів місцевих виборів у Белграді, і вимагають повторного голосування.

Під час голосування Сербська прогресивна партія президента Вучича повернулася до влади з більшістю в парламенті, однак внутрішні та міжнародні спостерігачі зафіксували «порушення», такі як вкидання голосів та купівля голосів.

У екстреному зверненні до нації пан Вучич звинуватив іноземне втручання у заворушення, які трапилися в країні.

«Ті, хто присягнув боротися з насильством, ще раз підтвердили, що вони справжні бандити», — сказав він.

Джерело фото: AP Photo

Джерело фото: RFL/RL

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Софія Чорна
    Софія Чорна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Ніна Вербицька
    Ніна Вербицька
    заступник голови П'ятого апеляційного адміністративного суду