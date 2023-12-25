У Белграді протестувальники увірвалися до мерії: фото та відео

У Белграді тисячі людей вийшли на протест з вимогою скасувати результати виборів.

Джерело фото: ВВС

У Белграді ввечері 24 грудня знову сталися протести, під час яких протестувальники вимагали скасування результатів парламентських і місцевих виборів та намагалися прорватися до будівлі мерії сербської столиці. Про це повідомляє ВВС.

Прихильники опозиційної коаліції «Сербія проти насильства» (SPN) спробували увірватися до мерії, але їх спробу стримала поліція, застосувавши перцевий балончик проти протестувальників.

Керівники опозиції Срджан Мілівоєвич і Володимир Обрадович намагалися відкрити двері в будівлю, проте поліція відбила їхню спробу застосуванням перцевого балончика.

Однак лідери опозиції підозрюють агентів-провокаторів у розбитті вікон, що спровокувало втручання поліції.

Юрист Софія Мандіч, присутня на протестах, заявила, що президент Александр Вучич повинен «передати владу мирним шляхом». Уряд «узурпував» владу, додала вона.

Протестувальники стверджують, що уряд відправив тисячі людей автобусами для зміни результатів місцевих виборів у Белграді, і вимагають повторного голосування.

Під час голосування Сербська прогресивна партія президента Вучича повернулася до влади з більшістю в парламенті, однак внутрішні та міжнародні спостерігачі зафіксували «порушення», такі як вкидання голосів та купівля голосів.

У екстреному зверненні до нації пан Вучич звинуватив іноземне втручання у заворушення, які трапилися в країні.

«Ті, хто присягнув боротися з насильством, ще раз підтвердили, що вони справжні бандити», — сказав він.

Джерело фото: AP Photo

Джерело фото: RFL/RL

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