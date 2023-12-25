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Пересчет пенсии судьи в отставке: Верховный Суд применил аналогию при рассмотрении дела

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Суд не дал ответа на информационный запрос относительно судебного дела, потому что не работал Реестр, - Верховный Суд ответил, является ли это уважительной причиной

Временная приостановка публичного доступа к Реестру и сервисам не является обстоятельством непреодолимой силы, поскольку суд имеет доступ к делу в бумажном виде, а потому может предоставить истцу запрашиваемые им сведения без обращения к указанным Реестрам и сервисам, - КАС ВС отказал райсуду в удовлетворении кассационной жалобы.

  1. В Украине

Сильные порывы ветра, местами гололедица: на Киев надвигается непогода

09:16, 25 декабря 2023
На Киевщине объявлен I уровень опасности.
Сильные порывы ветра, местами гололедица: на Киев надвигается непогода
Источник фото: Сегодня
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Сегодня, 25 декабря, Украинский гидрометцентр предупреждает об опасных погодных условиях, которые ожидаются в Киеве и Киевской области.

Синоптики предсказывают сильные порывы ветра и местами скользкие дороги в регионе. Опасные метеорологические явления объявлены по всей Киевской области.

Прогнозируется облачная погода с мокрым снегом, который постепенно перейдет в дождь. Дороги местами могут быть покрыты гололедом, что усложнит движение транспорта.

Ветер сменит направление с юго-западного на западный со скоростью 7-12 м/с, а днем ожидаются порывы ветра от 17 до 22 м/с.

Температурный режим также претендует на изменения: ночью ожидаются показатели от 0 до -5 °C мороза, днем - от 4 до 9 °C тепла в целом. В столице ожидается ночью от 1 до -3 °C мороза, днем от 6 до 8 °C тепла.

В связи с этими погодными условиями возникла опасность, объявлен I уровень опасности, желтый.

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