Сильные порывы ветра, местами гололедица: на Киев надвигается непогода

На Киевщине объявлен I уровень опасности.

Источник фото: Сегодня

Сегодня, 25 декабря, Украинский гидрометцентр предупреждает об опасных погодных условиях, которые ожидаются в Киеве и Киевской области.

Синоптики предсказывают сильные порывы ветра и местами скользкие дороги в регионе. Опасные метеорологические явления объявлены по всей Киевской области.

Прогнозируется облачная погода с мокрым снегом, который постепенно перейдет в дождь. Дороги местами могут быть покрыты гололедом, что усложнит движение транспорта.

Ветер сменит направление с юго-западного на западный со скоростью 7-12 м/с, а днем ожидаются порывы ветра от 17 до 22 м/с.

Температурный режим также претендует на изменения: ночью ожидаются показатели от 0 до -5 °C мороза, днем - от 4 до 9 °C тепла в целом. В столице ожидается ночью от 1 до -3 °C мороза, днем от 6 до 8 °C тепла.

В связи с этими погодными условиями возникла опасность, объявлен I уровень опасности, желтый.

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