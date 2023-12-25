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  1. В Україні

Як розпізнати шахрайські пропозиції роботи в Інтернеті: поради

10:32, 25 грудня 2023
Шахраї пропонують потенційним працівникам купити доступ до сайту із завданнями чи безкоштовний онлайн проект.
Як розпізнати шахрайські пропозиції роботи в Інтернеті: поради
Джерело фото: Укрінформ
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Останнім часом в Інтернеті активно поширюються схеми шахрайства, пов’язані з пропозиціями роботи, які вимагають від потенційних працівників фінансових вкладень. Шахраї пропонують роботу онлайн, проте для початку роботи чи отримання інформації потрібно сплатити кошти за доступ до відповідних сайтів або проєктів. Про це повідомляє міськрада Умані.

Такі пропозиції можуть приймати різні форми: від фіктивних замовлень на сайтах до можливості роботи в ролі перекладача текстів без належних знань мови, використовуючи онлайн-перекладачі. Щоб отримати доступ до платформи з замовленнями, шахраї просять сплатити певну суму.

Щоб уникнути потрапляння у схеми шахрайства, слід дотримуватися наступних порад:

  • Будьте обережні. Не вкладайте свої власні кошти за можливість працювати в Інтернеті. Більшість таких пропозицій є шахрайськими.
  • Уникайте легких заробітків. Пропозиції про легкі високооплачувані роботи часто є підвохом.
  • Не сплачуйте за оформлення на роботу. Будьте пильні і не оплачуйте будь-які послуги чи доступи для отримання роботи у якусь організацію чи компанію.

Запам'ятайте, найбільші вимоги до оплати перед роботою в Інтернеті зазвичай є частиною шахрайських схем. Перед тим як приймати будь-яку пропозицію роботи в мережі, ретельно перевіряйте джерело та будьте уважними до можливих підвохів.

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