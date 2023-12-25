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Верховный Суд отменил решения судов, отказавших осужденному в доставке в зал суда, ссылаясь на военное положение, но не приведя аргументов

Местный суд не мотивировал, какие именно обстоятельства, связанные с военным положением, препятствуют непосредственному участию в судебном заседании осужденного, который настаивал на доставлении в зал суда.

Изменения Верховного Суда в подходах к работе следует распространить на апелляционные и местные суды – Верховный Суд

В Кассационном хозяйственном суде рассказали, что Верховный Суд пользуется доверием участников судебных процессов.

Верховный Суд высказался о лишении обвиняемого возможности выступить с последним словом

Апелляционный суд постановил завершить апелляционное разбирательство в отсутствие второго обвиняемого, не предоставив последнему возможности выступить с последним словом, вышел в совещательную комнату и после выхода из нее объявил резолютивную часть постановленного решения.

Председатель Полтавского апелляционного суда обвиняется в нарушении норм судейской этики и попытках вмешаться в рассмотрение дел

Высший совет правосудия открыл дисциплинарное дело в отношении председателя Полтавского апелляционного суда Сергея Галенкина по жалобе НАБУ.

По коэффициентам риска: НАПК будет определять по-новому, какие декларации должностных лиц подлежат полной проверке

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  1. В мире

В торговом центре США произошла стрельба, есть погибшие и пострадавшие

11:29, 25 декабря 2023
В ТРЦ США произошла стрельба, которая привела к гибели одного человека и ранению двух других.
В торговом центре США произошла стрельба, есть погибшие и пострадавшие
Источник фото: Укринформ
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В городе Колорадо-Спрингс, США, в торговом центре The Citadel Mall произошла стрельба между двумя группами, в результате которой один человек погиб, а двое, мужчина и женщина, получили ранения. Оба пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии. Это уже второй случай смертельной стрельбы в этом торговом центре за два дня, сообщает ABC News.

После стрельбы были задержаны несколько человек, но полиция пока не подтвердила, есть ли среди них подозреваемые. Властные органы работают над определением потенциальных подозреваемых в этом преступлении.

Полиция призывает всех, кто владеет какой-либо информацией об этом инциденте, связаться по номеру 719 444-7000, чтобы помочь в решении дела.

Несмотря на этот инцидент, заявление полиции утверждает, что это не повлияет на планы возобновления работы торгового центра The Citadel после празднования Рождества. Планируется, что центр возобновит свою работу в обычное рабочее время во вторник утром, как и планировалось ранее.

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