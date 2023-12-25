В торговом центре США произошла стрельба, есть погибшие и пострадавшие

В ТРЦ США произошла стрельба, которая привела к гибели одного человека и ранению двух других.

Источник фото: Укринформ

В городе Колорадо-Спрингс, США, в торговом центре The Citadel Mall произошла стрельба между двумя группами, в результате которой один человек погиб, а двое, мужчина и женщина, получили ранения. Оба пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии. Это уже второй случай смертельной стрельбы в этом торговом центре за два дня, сообщает ABC News.

После стрельбы были задержаны несколько человек, но полиция пока не подтвердила, есть ли среди них подозреваемые. Властные органы работают над определением потенциальных подозреваемых в этом преступлении.

Полиция призывает всех, кто владеет какой-либо информацией об этом инциденте, связаться по номеру 719 444-7000, чтобы помочь в решении дела.

Несмотря на этот инцидент, заявление полиции утверждает, что это не повлияет на планы возобновления работы торгового центра The Citadel после празднования Рождества. Планируется, что центр возобновит свою работу в обычное рабочее время во вторник утром, как и планировалось ранее.

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