Правительство возложило исполнение обязанностей главы Госрезерва на Янину Кривду

Исполнение обязанностей главы Государственного агентства резерва временно возложено на Янину Кривду.

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Кабинет Министров Украины назначил Янину Кривду временной исполняющей обязанности главы Государственного агентства резерва.

Об этом говорится в распоряжении КМУ №1175-р.

Исполнение обязанностей возложено на заместительницу главы указанного агентства Янину Кривду временно, до назначения в установленном порядке главы Госрезерва.

Напомним, 22 декабря стало известно, что Кабинет Министров провел заседание. Как сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук, Правительство назначило Янину Кривду заместителем главы Государственного агентства резерва Украины.

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