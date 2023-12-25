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  1. В Украине

Правительство возложило исполнение обязанностей главы Госрезерва на Янину Кривду

12:06, 25 декабря 2023
Исполнение обязанностей главы Государственного агентства резерва временно возложено на Янину Кривду.
Правительство возложило исполнение обязанностей главы Госрезерва на Янину Кривду
Источник фото: СМИ
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Кабинет Министров Украины назначил Янину Кривду временной исполняющей обязанности главы Государственного агентства резерва.

Об этом говорится в распоряжении КМУ №1175-р.

Исполнение обязанностей возложено на заместительницу главы указанного агентства Янину Кривду временно, до назначения в установленном порядке главы Госрезерва.

Напомним, 22 декабря стало известно, что Кабинет Министров провел заседание. Как сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук, Правительство назначило Янину Кривду заместителем главы Государственного агентства резерва Украины.

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