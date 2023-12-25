СБУ викрила ще 3 схеми вивезення ухилянтів за кордон: серед затриманих є посадовець ВЛК

Ухилянтам пропонували виїхати за кордон на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Фото: СБУ

СБУ ліквідувала чергові схеми незаконного виїзду за кордон військовозобов'язаних чоловіків. У різних регіонах затримали організаторів нелегальних «трафіків», серед них є посадовець районного ВЛК та власник транспортної компанії, яка імітувала міжнародні перевезення вантажів.

Ухилянтам пропонували виїхати за кордон на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів. Вартість таких «послуг» становила до 10 тисяч доларів в залежності від терміновості виїзду та способу переправлення через кордон.

Так, СБУ повідомляє, що у Львові затримали «на гарячому» лікаря-хірурга, який входив до складу районної військово-лікарської комісії.

Він намагався отримати хабар за підписання для ухилянта фіктивної довідки про «наявність важких діагнозів».

На підставі сфабрикованих висновків медика його спільники з ВЛК готували завідомо неправдиві документи про непридатність призовників до військової служби.

В Одеській області затримали ділка, який налагодив канал нелегальної міграції потенційних призовників до ЄС через територію невизнаного Придністров’я.

Щоб переправити військовозобов’язаних за кордон, фігурант вивозив їх на власному авто через заздалегідь підготовлений маршрут поза пунктами пропуску.

За даними СБУ, він координував злочинні дії зі своїм зарубіжним спільником, який підшукував клієнтів через спеціально створений Телеграм-канал. Гроші за «трансфер» фігуранти отримували на власний криптогаманець.

На Закарпатті затримали комерсанта, який переправляв військовозобов’язаних як водіїв міжнародних вантажних перевезень.

Коли псевдоводій виїздив до ЄС, він покидав авто і за кермо сідав родич фігуранта, який повертався в Україну. Затриманим загрожує до 10 років тюрми.

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