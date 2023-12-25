В двух районах Киева временно ограничили движение транспорта: причины и новые маршруты

Из-за повреждения водопровода временно перекрыто дорожное движение на улицах Добрый путь и Матеюка.

Источник фото: Киевводоканал

В Киеве, в связи с повреждением водопровода, движение по одной полосе на улице Добрый Шлях в Голосеевском районе города временно перекрыто. Инцидент вызвал повреждение на водопроводной сети диаметром 200 миллиметров. Об этом сообщили в КГГА.

Вследствие этого временно прекращено водоснабжение по следующим адресам: улица Добрый Шлях, дома № 5, 5-А, 7, 2-26, 7-А, 9, 9/2. Чтобы обеспечить потребности жителей, на место происшествия была отправлена автоцистерна с питьевой водой, которая сейчас размещена на улице Добрый Шлях, 5.

Кроме того, 25 декабря произошел еще один случай повреждения водопроводной сети на улице Матеюка, 4 в Деснянском районе столицы. Из-за необходимости продолжения ремонтных работ на проезжей части сейчас перекрыто движение по одной полосе.

В связи с этим, временно отсутствует водоснабжение в трех жилых домах по адресам: улица Матеюка, дома № 4, 15-А, 15. Автоцистерна с питьевой водой размещена на улице Матеюка, 15-А, для обеспечения необходимых потребностей жителей.

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