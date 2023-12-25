Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд отменил решения судов, отказавших осужденному в доставке в зал суда, ссылаясь на военное положение, но не приведя аргументов

Местный суд не мотивировал, какие именно обстоятельства, связанные с военным положением, препятствуют непосредственному участию в судебном заседании осужденного, который настаивал на доставлении в зал суда.

Изменения Верховного Суда в подходах к работе следует распространить на апелляционные и местные суды – Верховный Суд

В Кассационном хозяйственном суде рассказали, что Верховный Суд пользуется доверием участников судебных процессов.

Верховный Суд высказался о лишении обвиняемого возможности выступить с последним словом

Апелляционный суд постановил завершить апелляционное разбирательство в отсутствие второго обвиняемого, не предоставив последнему возможности выступить с последним словом, вышел в совещательную комнату и после выхода из нее объявил резолютивную часть постановленного решения.

Председатель Полтавского апелляционного суда обвиняется в нарушении норм судейской этики и попытках вмешаться в рассмотрение дел

Высший совет правосудия открыл дисциплинарное дело в отношении председателя Полтавского апелляционного суда Сергея Галенкина по жалобе НАБУ.

По коэффициентам риска: НАПК будет определять по-новому, какие декларации должностных лиц подлежат полной проверке

Ранее из миллиона деклараций НАПК могло провести полную проверку только по тысяче, но, как пояснил Артем Сытник, теперь ситуация изменится – декларациям будут присваивать коэффициенты рискованности.

  1. В Украине

Кремль демонстрирует признаки готовности к прекращению огня в Украине, но на своих условиях — ISW

11:19, 25 декабря 2023
В ISW говорят, что заинтересованность путина в так называемом «прекращении огня» больше похожа на усилия помешать дальнейшей помощи Украине западными партнерами.
Кремль демонстрирует признаки готовности к прекращению огня в Украине, но на своих условиях — ISW
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

путин через посредников сигнализирует о готовности прекратить огонь и заморозить боевые действия в Украине, несмотря на недавние публичные заявления об обратном. Об этом говорится в отчете ISW.

Отмечается, что подобные заявления российского диктатора о заинтересованности в "прекращении огня" больше соответствуют усилиям рф по задержке и препятствию дальнейшей военной помощи Запада Украине, чем серьезной заинтересованности в завершении войны.

Путин может потребовать временного прекращения огня, которое принесет пользу рф, поскольку даст ей время подготовиться к новой агрессии против Украины, комментирует ISW.

Также в ISW подчеркнули, что путин заинтересован оставить себе оккупированные территории и таким образом "заморозить войну".

Кроме этого, сообщается, что оккупанты недавно подтвердили наступление в районе Купянска и Кременной, северо-восточнее Бахмута, юго-западнее Донецка и на левобережье Херсонской области и продолжили позиционные бои на всей линии столкновения.

В ISW отмечают, что командующий Воздушно-десантными войсками рф Михаил Теплинский косвенно отметил, что силы ВДВ находятся под значительным давлением, которое требует проведения "быстрых наступательных операций" в районе Бахмута Донецкой области и отражения атак украинской армии на левом берегу Днепра Херсонской области.

"ВДВ намеренно поддерживают медленный темп атак на бахмутском направлении, чтобы избежать высоких потерь и отдать приоритет истощению украинских сил, а не вытеснению их с позиций. Теплинский осудил высшее военное командование за то, что оно отправляло войска ВДВ на бессмысленные атаки для достижения незначительного тактического успеха ценой больших затрат живой силы, вероятно, имея в виду участие ВДВ в боях за Соледар в январе 2023 года", - говорится в сводке.

В Институте изучения войны добавили, что российское военное командование задействует все силы для действий в Украине в ущерб боеспособности и долгосрочному наращиванию потенциала ВДВ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Софія Чорна
    Софія Чорна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Ніна Вербицька
    Ніна Вербицька
    заступник голови П'ятого апеляційного адміністративного суду