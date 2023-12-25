Кремль демонстрирует признаки готовности к прекращению огня в Украине, но на своих условиях — ISW

В ISW говорят, что заинтересованность путина в так называемом «прекращении огня» больше похожа на усилия помешать дальнейшей помощи Украине западными партнерами.

путин через посредников сигнализирует о готовности прекратить огонь и заморозить боевые действия в Украине, несмотря на недавние публичные заявления об обратном. Об этом говорится в отчете ISW.

Отмечается, что подобные заявления российского диктатора о заинтересованности в "прекращении огня" больше соответствуют усилиям рф по задержке и препятствию дальнейшей военной помощи Запада Украине, чем серьезной заинтересованности в завершении войны.

Путин может потребовать временного прекращения огня, которое принесет пользу рф, поскольку даст ей время подготовиться к новой агрессии против Украины, комментирует ISW.

Также в ISW подчеркнули, что путин заинтересован оставить себе оккупированные территории и таким образом "заморозить войну".

Кроме этого, сообщается, что оккупанты недавно подтвердили наступление в районе Купянска и Кременной, северо-восточнее Бахмута, юго-западнее Донецка и на левобережье Херсонской области и продолжили позиционные бои на всей линии столкновения.

В ISW отмечают, что командующий Воздушно-десантными войсками рф Михаил Теплинский косвенно отметил, что силы ВДВ находятся под значительным давлением, которое требует проведения "быстрых наступательных операций" в районе Бахмута Донецкой области и отражения атак украинской армии на левом берегу Днепра Херсонской области.

"ВДВ намеренно поддерживают медленный темп атак на бахмутском направлении, чтобы избежать высоких потерь и отдать приоритет истощению украинских сил, а не вытеснению их с позиций. Теплинский осудил высшее военное командование за то, что оно отправляло войска ВДВ на бессмысленные атаки для достижения незначительного тактического успеха ценой больших затрат живой силы, вероятно, имея в виду участие ВДВ в боях за Соледар в январе 2023 года", - говорится в сводке.

В Институте изучения войны добавили, что российское военное командование задействует все силы для действий в Украине в ущерб боеспособности и долгосрочному наращиванию потенциала ВДВ.

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