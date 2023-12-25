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Законопроект об усилении мобилизации Кабмин должен внести 25 декабря, - Давид Арахамия

Давид Арахамия заявил, что правительство должно внести законопроект об усилении мобилизации на Рождество, 25 декабря, а запрос на мобилизацию 500 тысяч военных остается в силе.

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  1. В Украине

Военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тысяч мужчин

13:42, 25 декабря 2023
Правительство сегодня должно внести в Совет законопроект о мобилизации, - Давид Арахамия.
Военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тысяч мужчин
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25 декабря Кабинет Министров должен был внести в Верховную Раду законопроект по усилению мобилизации в Украине. Об этом заявил руководитель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Сегодня правительство должно было бы внести законопроект о мобилизации, над которым он работает по просьбе военных. Надеюсь, коллеги из Кабинета Министров в ближайшее время закончат свою часть работы. Потому что отсутствие этого законопроекта порождает неопределенность и большое количество фейков о блокпостах, о «Дии» и т.д», - написал он в Telegram.

Арахамия подчеркнул, что алгоритм работы не изменился: военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тысяч военных, а правительство разрабатывает правила.

«Президент четко подчеркнул, что требует комплексного подхода к прохождению службы в ВСУ. Просто набрать новых людей и не решить проблему тех, кто служит сейчас – не выход. Парламент ждет готового документа, который можно будет обсуждать на Комитете. Военные нуждаются в решении своих проблем. Общество хочет услышать ответы на все чувствительные вопросы. Поэтому должны продолжать работать, несмотря на календарь», – добавил Арахамия.

Напомним, Президент Владимир Зеленский говорил, что военное руководство предложило мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.

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