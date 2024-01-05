У НАЗК нагадали, коли завершується кампанія декларування за 2021 та 2022 звітні періоди

У січні завершується кампанія декларування за 2021 та 2022 звітні періоди.

Національне агентство з питань запобігання корупції зазначило, що 31 січня 2024 року завершується кампанія декларування за 2021 та 2022 звітні періоди. Про це йдеться у пресслужбі НАЗК.

До кінця місяця потрібно подати:

- щорічні декларації (з будь-якою позначкою) за 2021 та 2022 звітні періоди;

- декларації при звільненні за 2022 та 2023 звітні періоди (якщо обов’язок їх подання настав до 11.10.2023 включно);

- декларації кандидата на посаду за 2021 та 2022 звітні періоди (якщо кінцевий строк їх подання настав у період з 24.02.2022 до 11.10.2023 включно).

З відеороз’ясненнями щодо заповнення кожного розділу декларації можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що НАЗК розмежувало брехню в деклараціях та «помилку»: якщо чиновник надав невірні дані менш, ніж на 302 тисячі грн, йому не загрожуватиме покарання.

Також голова НАЗК Олександр Новіков заявив, що лише 30% посадовців заповнили декларації правильно і отримають «подарунок під ялинку».

Крім того, НАЗК повідомило, що автоматизовано перевірятимуться декларації, які мають найменший показник рейтингу ризику та містять дані, які можуть бути перевірені автоматизовано.

Додамо, НАЗК прогнозує, що нові підходи до перевірки декларацій збільшать кількість чиновників, притягнутих до відповідальності.

Ще ми писали, що у НАЗК роз’яснили, як розібратися з тим, що сказано в довідці за результатами автоматизованої перевірки декларації.

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