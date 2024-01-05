У Києві затримали власника агрохолдингу, який постачає продукти харчування для окупантів на Херсонщині

СБУ затримала у Києві власника агрохолдингу, який підозрюється у співпраці з окупантами на лівобережжі Херсонщини.

Джерело фото: СБУ

У Києві затримали власника одного з найбільших агрохолдингів країни, якого підозрюють у співпраці з російськими окупаційними військами на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. Його підозрюєть у фінансуванні збройної агресії росії в Україні, – повідомили в СБУ.

Охоронці порядку затримали його у квартирі сина в Києві з намірами втекти до росії. За попередніми даними слідства, компанія цього фігуранта, що базується на тимчасово окупованій території Херсонщини, постачає продукцію для російських військ, які перебувають на півдні України.

Підприємство, яке входить до організаційної структури фігуранта, щомісяця перераховує понад 100 тисяч російських рублів як «податки» до бюджету окупаційної адміністрації росії. Ця компанія також виступає як один з фінансових спонсорів фонду підтримки учасників російської агресії, створеного за указом Путіна у квітні 2023 року.

Зловмисник передав російським військам складські приміщення власного виробничого комплексу в тимчасово захопленому Каховському районі Херсонщини. Ці приміщення використовуються для зберігання озброєння, боєприпасів та військової техніки, включаючи російські самохідні артилерійські установки та системи залпового вогню, які використовуються для обстрілу території Бериславського району.

Під час обшуків у місці перебування затриманого в Києві вилучено документи, печатки, комп’ютерну техніку та мобільний телефон, які підтверджують факти співпраці з агресором. Наразі зловмисникові повідомлено про підозру за частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України, за що йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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