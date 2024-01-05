В Киеве задержали владельца агрохолдинга, который поставляет продукты питания для оккупантов на Херсонщине

СБУ задержала в Киеве владельца агрохолдинга, который подозревается в сотрудничестве с оккупантами на левобережье Херсонщины.

Источник фото: СБУ

В Киеве задержали владельца одного из крупнейших агрохолдингов страны, которого подозревают в сотрудничестве с российскими оккупационными войсками на временно оккупированном левобережье Херсонщины. Его подозревают в финансировании вооруженной агрессии России в Украине, - сообщили в СБУ.

Стражи порядка задержали его в квартире сына в Киеве с намерениями сбежать в Россию. По предварительным данным следствия, компания этого фигуранта, базирующаяся на временно оккупированной территории Херсонщины, поставляет продукцию для российских войск, находящихся на юге Украины.

Предприятие, которое входит в организационную структуру фигуранта, ежемесячно перечисляет более 100 тысяч российских рублей в качестве "налогов" в бюджет оккупационной администрации России. Эта компания также выступает как один из финансовых спонсоров фонда поддержки участников российской агрессии, созданного по указу Путина в апреле 2023 года.

Злоумышленник передал российским войскам складские помещения собственного производственного комплекса во временно захваченном Каховском районе Херсонщины. Эти помещения используются для хранения вооружения, боеприпасов и военной техники, включая российские самоходные артиллерийские установки и системы залпового огня, которые используются для обстрела территории Бериславского района.

Во время обысков в месте пребывания задержанного в Киеве изъяты документы, печати, компьютерная техника и мобильный телефон, подтверждающие факты сотрудничества с агрессором. Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по части 1 статьи 111-2 Уголовного кодекса Украины, за что ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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