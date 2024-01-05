Украинец пытался отправить по почте в США топоры казацкого времени и Киевской Руси, фото

На мужчину были составлены протоколы, а топоры изъяты до вынесения судом решения по делам.

Киевские таможенники помешали вывозу из Украины старинных топоров казацкого времени и Киевской Руси, которые имеют культурную ценность. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Отмечается, что топоры без топорища с признаками старины таможенники обнаружили в трех посылках, следовавших от одного отправителя из Днепропетровщины в США.

«Несмотря на возраст предметов, который виден даже невооруженным глазом, они были задекларированы как декоративные. Имея объективные сомнения в достоверности такого декларирования, таможенники направили предметы на экспертизу в Национальный военно-исторический музей для установления принадлежности их к культурной ценности», - говорится в сообщении.

Как определили эксперты, три обнаруженных таможенниками предмета – аутентичные старинные топоры из кричного железа, к тому же – археологического происхождения.

Изготовлены артефакты с помощью ручной ковки и кузнечной сварки с использованием технологий доиндустриального периода. У них до сих пор острые лезвия, сохранившие первоначальную конфигурацию, и присутствуют следы частичной реставрации.

«Наибольший из обнаруженных топор, длиной 20,5 см, определен как топор казачества, под условным названием «горбач». С одной стороны полотна на нем проставлено мастерское клеймо. Возраст артефакта – XVI-начало XVII в. Этот тяжелый рабочий топор связывают с лесорубными или плотничными работами», - отмечают таможенники.

Два меньших топора эксперты определили как рабочие, плотничные топоры времен Киевской Руси - Х-ХІІІ ст. Судя по конструкции топоров (удлиненный вырезной обух и оттянутое к низу лезвие), вероятно, их могли использовать также как боевое оружие.

Согласно действующему законодательству Украины, на вывоз культурных ценностей за границу требуется соответствующее свидетельство Министерства культуры Украины. Такого разрешения таможенникам предоставлено не было.

Относительно гражданина, отправившего старинные артефакты за границу, Киевской таможней составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины.

Топоры изъяты до вынесения судом решения по делам.

Фото: customs.gov.ua

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