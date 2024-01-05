Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Реєстрі судових рішень засекретили ухвали господарських судів про надання АМКУ дозволів на перевірку бізнесу

Набули чинності зміни до закону про доступ до судових рішень щодо засекречення певних категорій ухвал судів.

ВККС у 2024 році: які виклики доведеться долати Комісії у новому році

Криза в керівництві, безліч кадрових процедур, вимоги і тиск як ззовні, так і з середини.

Відповідальність за помилкове зазначення платником податків неправильного бюджетного рахунку отримувача коштів пропонують скасувати

Також пропонується скасувати обмеження для платників мінімального податкового зобов’язання щодо строку для звернення про проведення звірки даних, який наразі становить лише 30 днів з дня вручення ППР.

Члена ВККС Віталія Гацелюка та екс-заступника голови НАЗК Андрія Вишневського допустили до наступного етапу конкурсу на голову НАЗК

Діючий член ВККС Віталій Гацелюк, екс-заступник голови НАЗК Андрій Вишневський та екс-державна уповноважена АМКУ Агія Загребельська проходять далі у конкурсі на очільника НАЗК.

Господарським судам розширено повноваження, — розглядатимуть клопотання АМКУ на проведення обшуків і вилучення документів у бізнесу

Набрав чинності закон, який запроваджує судовий контроль «квазіслідчих» повноважень АМКУ з проведення перевірки суб’єктів господарювання, доступу до приміщень, інших володінь, місць зберігання інформації і на вчинення окремих процесуальних дій у вигляді проведення огляду, опломбовування, накладення арешту на майно, вилучення майна.

  1. В Україні

Українець намагався відправити поштою до США сокири козацької доби та Київської Русі, фото

09:54, 5 січня 2024
На чоловіка було складено протоколи, а сокири вилучено до винесення судом рішення у справах.
Українець намагався відправити поштою до США сокири козацької доби та Київської Русі, фото
Фото: customs.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Київські митники завадили вивезенню з України старовинних сокир козацької доби та Київської Русі, які мають культурну цінність. Про це повідомила Державна митна служба України.

Зазначається, що сокири без топорища з ознаками старовини митники виявили у трьох посилках, які прямували від одного відправника з Дніпропетровщини до США.

«Попри вік предметів, який видно навіть неозброєним оком, їх було задекларовано як декоративні. Маючи обʼєктивні сумніви щодо достовірності такого декларування, митники спрямували предмети на експертизу до Національного військово-історичного музею для встановлення належності їх до культурної цінності», - сказано у повідомленні.

Як визначили експерти, три виявлені митниками предмети - автентичні старовинні сокири з кричного заліза, до того ж - археологічного походження.

Виготовлені артефакти за допомогою ручного кування та ковальского зварювання з використанням технологій доіндустріального періоду. У них досі гострі леза, які зберегли первинну конфігурацію, і присутні сліди часткової реставрації.

«Найбільшу з виявлених сокир, довжиною 20,5 см, визначено як сокиру доби козацтва, під умовною назвою «горбач». З одного боку полотна на ній проставлене майстрове клеймо. Вік артефакту - XVI-початок XVII ст. Цю важку робочу сокиру повʼязують з лісорубними або теслярськими роботами», - зазначають митники.

Дві менших сокири експерти визначили як робочі, теслярські сокири доби Київської Русі - Х-ХІІІ ст. Судячи з конструкції сокир (подовжений вирізний обух та відтягнуте донизу лезо), ймовірно, їх могли використовувати також як бойову зброю.

Згідно з чинним законодавством України, на вивезення культурних цінностей за кордон потрібне відповідне свідоцтво Міністерства культури України. Такого дозволу митникам надано не було.

Стосовно громадянина, який відправив старовинні артефакти за кордон, Київською митницею складено протоколи про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України.

Сокири вилучено до винесення судом рішення у справах.

Фото: customs.gov.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Костянтин Кобилянський
    Костянтин Кобилянський
    член Ради суддів України, суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олександр Прокопенко
    Олександр Прокопенко
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Валентина Лакіза
    Валентина Лакіза
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Ігор Ткач
    Ігор Ткач
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Варвара Потабенко
    Варвара Потабенко
    суддя Львівського окружного адміністративного суду