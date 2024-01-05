У Києві п’яний водій збив жінку та втік з місця ДТП, фото

Жінку госпіталізували до медичного закладу із численними забоями, черепно-мозковою травмою та переломом кісток тазу.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

У Києві поліцейські затримали нетверезого водія, який збив жінку та втік з місця автопригоди. Інцидент трапився на нерегульованому пішохідному переході на проспекті Правди, передає пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці розшукали транспортний засіб, а водія затримали. 36-річний керманич перебував в стані алкогольного сп’яніння - прилад «Драгер» показав 2,24 проміле.

Потерпіла була госпіталізована до медичного закладу із численними забоями, черепно-мозковою травмою та переломом кісток тазу.

«Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Слідчі готують повідомлення про підозру затриманому та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу», - сказано у повідомленні.

Зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.