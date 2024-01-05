США скликали Радбез ООН через використання росією північнокорейських ракет

У США заявили, що КНДР нещодавно надала рф пускові установки та кілька десятків балістичних ракет.

10 січня члени Ради Безпеки ООН зберуться обговорити постачання КНДР росії балістичних ракет, які вже використовуються у війні проти України. Про це заявила посол США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

«Ми піднімемо це питання на брифінгу Ради Безпеки 10 січня по Україні. І ми продовжимо зміцнювати співпрацю з метою вирішення проблеми зброї масового знищення та балістичних ракетних програм КНДР» – заявила вона.

За інформацією США, КНДР нещодавно надала рф пускові установки та кілька десятків балістичних ракет, після чого 30 грудня 2023 року російські війська запустили щонайменше одну з них по території України, а 2 січня – вже кілька балістичних ракет КНДР.

«Ми очікуємо, що росія використає додаткові ракети з КНДР для знищення більшої кількості об'єктів цивільної інфраструктури України та вбивств українських цивільних осіб», – йдеться в заяві.

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